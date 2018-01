Zanim kupisz... smartfon fotograficzny cz. 1

Fotografia mobilna stała się już integralną częścią tego medium. Galopujący rozwój technologii, obejmujący takie rozwiązania jak np. metasoczewki, sprawia, że być może w niedalekiej przyszłości dojdzie do zatarcia granicy pomiędzy zdjęciami wykonywanymi smartfonami a tradycyjnymi aparatami. Na razie jednak konieczne jest poznanie kilku specyficznych cech, o których trzeba pamiętać podczas wyboru urządzenia mobilnego umożliwiającego efektowne i efektywne rozpoczęcie przygody z fotografią mobilną. Producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych rozwiązań, w związku z czym wcale nie ułatwiają podjęcia decyzji. W kolejnej odsłonie poradnika z serii Zanim kupisz postaram się podać kilka wskazówek, które pomogą w wyborze najlepszego urządzenia.

Megapiksele to nie wszystko

Jeszcze jakiś czas temu sprzedawcy zachwalający swoje produkty odnosili się przede wszystkim do rozdzielczości matrycy. Doprowadziło to do stworzenia mitu, jakoby ten parametr był najważniejszy, a im więcej megapikseli tym lepiej. Obecnie traci on na sile, przede wszystkim za sprawą pojawienia się innych istotnych różnic w budowie smartfonów (co również wprowadza nowe niedopowiedzenia), a także w konsekwencji zwiększania się świadomości konsumentów. W takim razie jak to jest naprawdę z matrycami smartfonów?