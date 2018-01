Zanim kupisz... smartfon fotograficzny cz. 2

W pierwszej części poradnika Zanim kupisz dotyczącego smartfonów dla fotografów udało się m.in. obalić mit dotyczący decydującej roli liczby megapikseli rozlokowanych na matrycy, przyjrzeć się funkcjom systemu podwójnego aparatu oraz rozróżnić stabilizację optyczną od cyfrowej. Chociaż informacje te nieco ułatwiają kwestię wyboru odpowiedniego sprzętu, to nie wykluczają wszystkich wątpliwości. W związku z tym w kolejnym odcinku wracam jeszcze do optyki oraz poruszam m.in. zagadnienia związane z autofokusem i oprogramowaniem. Zapraszam do lektury.

Zanim wciśniesz spust migawki Tak jak już wspominałem w pierwszej części poradnika Zanim kupisz związanego z fotografią mobilną, jej entuzjaści muszą być na razie zdani na to, co przygotował dla nich producent, chyba że zdecydują się na korzystanie z dołączanych akcesoriów. Najczęściej elementy obiektywu wykonane są z tworzyw sztucznych, które oferują niższą jakość niż szkło. Ten drugi materiał jest dostępny tylko w droższych konstrukcjach, takich jak np. LG V30. Według zapewnień producenta szklana soczewka Crystal Clear Lens ma dawać lepszą reprodukcję barw i zwiększać transmisję światła. Szkło może również służyć do chronienia obiektywu, tak jak ma to miejsce w przypadku ASUSa Zenfone 3.