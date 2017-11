Zanim kupisz... statyw do krajobrazu

Sprawdzony, niezawodny statyw to niezbędny element wyposażenia każdego fotografa krajobrazowego. Chęć uzyskania dużej głębi ostrości poprzez wykorzystywanie minimalnych wartości przysłony, wymusza wydłużenie czasu naświetlania. Przede wszystkim ma to miejsce podczas złotej godziny, gdy światło jest najbardziej plastyczne. Jednocześnie bywa niezbędny nawet w samo południe, podczas korzystania z filtrów szarych, gdy pożądane jest uzyskanie pięknych rozmyć wody. Ponadto znajduje zastosowanie w trakcie wykonywania panoram. Istnieje jeszcze jedna ciekawa cecha fotografowania ze statywem – korzystanie z niego spowalnia nieco pracę i skłania do bardziej precyzyjnego budowania kadrów, co sprzyja refleksji nad obrazem. Szereg zastosowań tego akcesorium sprawia, że jego posiadanie jest konieczne, ale w takim razie, na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyborze sprzętu?

Przy dobieraniu trójnogu zadaj sobie kilka podstawowych pytań. Przede wszystkim jakim dysponujesz budżetem? Które cechy są dla Ciebie najważniejsze? W jakich warunkach będziesz wykorzystywać statyw? Poświęcając krótką chwilę na taką refleksję, łatwiej będzie Ci podjąć decyzję. Materiał wykonania Na rynku można znaleźć przede wszystkim dwa typy statywów: wykonane z aluminium i włókien węglowych (oprócz tego istnieją jeszcze łączące w sobie elementy magnezowe). Pierwszy z wymienionych materiałów jest tańszy, ale jednocześnie wykonane z niego akcesorium charakteryzuje się stosunkowo wyższą wagą, natomiast drugi typ jest droższy lecz przy tym lżejszy, bardziej odporny na uszkodzenia i sztywniejszy. Ta ostatnia cecha jest szczególnie korzystna podczas fotografowania przy wietrznej pogodzie. Przy wyborze tworzywa (jak i przy każdym innym etapie podejmowania decyzji) rozstrzygający jest zakładany budżet, jednakże okazuje się, że niska waga nie zawsze musi być korzystna, gdyż cięższe statywy gwarantują większą stabilność. Z drugiej strony podczas długich wycieczek lekki, kompaktowy statyw z pewnością zdobędzie większe uznanie. Pamiętaj, że również aluminiowe trójnogi wielokrotnie charakteryzują się niską wagą, która zapewni Ci komfort.