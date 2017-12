Zanim kupisz... torba i plecak dla fotografa i filmowca

Dla każdego fotografa i filmowca ważne jest nie tylko to, jaki sprzęt wybrać, ale również w jaki sposób go ze sobą nosić. Na rynku istnieje wiele ciekawych propozycji toreb i plecaków dostosowanych do sprzętu foto-wideo, jednakże wybór odpowiedniego modelu, który zapewni wygodę, ochronę zawartości i będzie funkcjonalny, może przysporzyć trudności. W kolejnym odcinku serii poradników "Zanim kupisz..." postaram się ułatwić to zadanie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Strona 1​

Co wybrać: plecak czy torbę? Szukając odpowiedzi na to pytanie, zastanów się, w jaki sposób pracujesz ze sprzętem. Jeżeli jesteś fotoreporterem lub fotografem ulicznym i potrzebujesz często zmieniać obiektywy lub korzystać z akcesoriów, pozostając przy tym w ruchu, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie torba. Natomiast jeżeli pracujesz w studiu, a po udaniu się w daną lokalizację pozostajesz w niej przez dłuższy czas, fotografując lub realizując ujęcia, to praktyczniejszy będzie plecak. Niestety, obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Torby fotograficzne ułatwiają dostęp do zawartości, lecz jednocześnie bardziej obciążają kręgosłup. Plecaki są korzystniejsze dla zdrowia, choć zdecydowanie mniej poręczne. Równocześnie producenci zadbali o to, aby eliminować pewne wady obu rozwiązań – np. plecaki z serii Lowepro Flipside można obrócić tak, aby mieć dostęp do zawartości bez kładzenia ich na podłożu. Niemniej nie da się ominąć ograniczeń budowy plecaka i torby, stąd zawsze trzeba iść na pewien kompromis. Nie bez znaczenia są osobiste preferencje.