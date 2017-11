Zanim kupisz... wężyk spustowy i pilot zdalnego sterowania

Wężyk spustowy to jedno z podstawowych i najbardziej przydatnych akcesoriów fotograficznych. Jego głównym zadaniem jest rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji w taki sposób, aby wyeliminować drgania, mogące powstawać podczas bezpośredniego przyciskania spustu migawki aparatu. W przeciwnym wypadku na nic korzystanie nawet z najbardziej stabilnego statywu. Wężyk spustowy jest dostępny również w bezprzewodowej wersji, pozwalającej na znaczne oddalenie się od aparatu. Bardziej rozbudowane warianty tego osprzętu umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych, korzystanie z trybu bulb, interwałometru, opóźnienie wyzwolenia migawki czy pełną kontrolę nad aparatem. Wężyki spustowe i piloty przydają się nie tylko podczas długich ekspozycji, ale również wtedy, gdy trzeba zachować dystans (np. w fotografii przyrodniczej czy autoportretach), podczas wykonywania wspólnych zdjęć grupowych lub w trakcie realizacji filmu typu timelapse. Warto więc mieć go zawsze przy sobie. Zapraszam do lektury poradnika, w którym podpowiadam, na co zwrócić uwagę podczas wyboru wężyka spustowego i pilota.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Co wybrać – wężyk spustowy czy pilot zdalnego sterowania? Wężyk spustowy jest bardziej niezawodny, ale jednocześnie ogranicza przewodem. Pilot umożliwia większe oddalenie podczas fotografowania, ale przy korzystaniu z niektórych modeli aparatów, możliwe jest samodzielne wyzwolenie migawki tylko przez osobę stojącą przed obiektywem, gdyż tak jest ulokowany odbiornik podczerwieni. Porównując modele w podobnej cenie, wężyki spustowe oferują większą funkcjonalność, przy zachowaniu niższej ceny. Poza tym tańsze modele pilotów mogą działać z opóźnieniem lub mieć problemy z komunikacją z aparatem. Poza tym do dyspozycji użytkowników są jeszcze wyzwalacze radiowe, do których wrócę w dalszej części artykułu. Reklama