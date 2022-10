Wpływ parametrów obiektywu na jakość fotografii

Na samym początku, w olbrzymim skrócie, przypomnijmy podstawowe parametry obiektywów - Każdy obiektyw nosi oznaczenie w rodzaju np. Nikkor 85mm f/1.4. Najbardziej interesujące są oczywiście informacje zawarte po nazwie producenta. W tym przypadku pierwsza liczba oznacza ogniskową urządzenia (im ta liczba jest większa, tym większe "przybliżenie" – mówiąc potocznie – uzyskujemy. Liczba mniejsza pozwala na objęcie w kadrze większego wycinka rzeczywistości). Tuż za nią znajdujemy oznaczenie maksymalnego otworu względnego. Jest to parametr, który określa światłosiłę konkretnego modelu. W tym przypadku oznaczenie wskazuje, że otwór wejściowy obiektywu ma średnicę równą podzieleniu ogniskowej przez 1,4.





Na końcowy rezultat pracy obiektywu w stopniu najbardziej związanym z samymi parametrami obiektywu wpływa wybrana przysłona. Współczesne obiektywy umożliwiają wybranie dowolnej przysłony w skoku co 1/3 EV, oczywiście w zakresie ograniczanym maksymalną i minimalną jej wartością. Co więcej, w przeciwieństwie do starszych urządzeń, obecnie mamy o wiele większą swobodę w operowaniu przysłoną, także ze względu na znaczne poszerzenie akceptowalnej jakości w kierunku skrajnych wartości otworu względnego. Skutkuje to oczywiście większymi możliwościami wykorzystania posiadanego sprzętu.