Najlepsze zdjęcia psów z całego świata – poznaj laureatów konkursu fotograficznego Dog Photographer of the Year 2018

Wysoki poziom konkursu fotograficznego Dog Photographer of the Year 2018 sprawia, że galeria zwycięskich prac spodoba się nie tylko miłośnikom czworonogów, ale również wszystkim entuzjastom fotografii. Zdjęcia psów nadsyłane do konkursu są bardzo zróżnicowane, co spowodowane jest wyodrębnieniem ciekawych kategorii: Psi portret, Psy podczas zabawy, Psy w pracy, Szczeniaczki, Najlepszy przyjaciel człowieka, Psy asystujące, Adopcje psów czy Psi seniorzy.

Organizatorzy przewidzieli w tym konkursie fotograficznym trzynaście kategorii - uwzględniając również dwie adresowane do najmłodszych uczestników w wieku 12-17 lat i poniżej 11 roku życia (pierwsza grupa miała odpowiedzieć zdjęciami na hasło "Kocham psy ponieważ...", natomiast druga była proszona o nadsyłanie zdjęć szczeniaków).