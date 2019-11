Zobacz niesamowite zdjęcia ptaków, odkrywające ich złożone charaktery

Pochodzący z Londynu fotograf Tim Flach podróżuje po świecie, aby rejestrować piękno zagrożonych gatunków ptaków. Na swoich fotografiach chwyta niuanse wzorów na piórach, unikalną kolorystykę i niezwykłe sylwetki tych zwierząt. Fotograf zwraca szczególną uwagę na zagrożone gatunki. Poprzez ukazywanie ich piękna, chce uczulać ludzi na to, iż są one zagrożone zniknięciem ze względu na niszczenie ich naturalnych środowisk, zmiany klimatu i działalnością człowieka.



Zwierzęta pozują na jednolitym tle, co pozwala na maksymalne podkreślenie ich barw i fascynujących kształtów. Na jego zdjęciach znajdują się gatunki z całego świata. Co więcej zwierzęta zdają się pokazywać swój charakter. Niektóre okazy spoglądają "zadziornie", w innych natomiast mnóstwo jest dostojeństwa i nieco tajemniczości. Niemniej każde ze zdjęć ptaków przedstawia fascynującą historię gatunku opowiedzianą za pośrednictwem sylwetki i ubarwienia.

Tim Flach interesuje się tym, w jaki sposób ludzie wpływają na zwierzęta. Odnosi się to nie tylko do oddziaływania na środowisko, ale również świadomym kształtowaniu, np. ras gołębi. Poprzez swoją działalność fotograficzną bada to, jak obrazy wzmacniają związek emocjonalny ze zwierzętami. Dąży także do związana życia ludzi z życiem zwierząt, tak aby wzbudzać większe zainteresowanie ich losem i poczucie odpowiedzialności.

Poza zdjęciami ptaków fotograf ten realizuje także projekty, w ramach których fotografuje m.in. psy czy świnie. Dotychczas opublikował już kilka albumów fotograficznych. Więcej jego prac można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej i profilu na Instagramie. Poniżej znajdują się wybrane prace z cyklu poświęconego ptakom.

Niesamowite zdjęcia ptaków - zobacz fascynujące portrety pierzastej fauny