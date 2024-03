Kosmiczną choinka na zdjęciu Teleskopu Hubble’a

Co prawda przed nami już wkrótce święta wielkanocne, ale w ramach świątecznych reminescencji prezentujemy jeszcze wspomnienie ostatniej gwiazdki w wykonaniu Teleskopu Hubble’a - zespół obsługujący tę aparaturę zaprezentował w grudniu zdjęcie kosmiczne inspirowane.



Zobacz zdjęcie kosmicznej choinki

NGC 2264 to tzw. Gromada Choinka, która przedstawia gwiazdy i pył tworzące razem coś, co przypomina świąteczne drzewko. NGC 2264 to gromada młodych gwiazd, których wiek szacuje się na od 1 do 5 milionów lat. Znajdują się około 2500 lat świetlnych od Ziemi, w Drodze Mlecznej. Gwiazdy tworzące ten obiekt mają bardzo zróżnicowane rozmiary. Niektóre z nich mają masę wynoszącą mniej niż jedna dziesiąta masy Słońca, z kolei inne są nawet siedem razy masywniejsze od Słońca.