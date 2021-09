Najlepsze zdjęcia przyrodnicze na świecie

Po raz 57 odbywają się zawody w ramach jednego z najbardziej renomowanych konkursów fotograficznych dla fotografów przyrody na świecie - Wildlife Photographer of the Year - Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych ponad 50 000 prac z 95 krajów świata. Jurorzy podzielili się już z publicznością częścią najlepszych fotografii przedstawiających zdumiewające piękno świata przyrody.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year Celem konkursu Wildlife Photographer of the Year jest wzbudzanie w oglądających miłości do piękna dzikiego świata i budowanie świadomości jego kruchości. Z pewnością patrząc na wyróżnione dotychczas przez jurorów zdjęcia, można być pewnym, że cele te udaje się zrealizować. Konkurs ten jest organizowany przez Londyńskie Muzeum Historii Naturalnej.