Niesamowite pionowe panoramy Drogi Mlecznej

Astrofotograf Geoff Decker wyróżnia się niecodziennym podejściem do fotografii nieba - Używa panoram pionowych, aby połączyć krajobraz w obszarze Drogi Mlecznej. Swoje obrazy gromadzi w cyklu zatytułowanym Nexus. To świetny sposób na uzyskanie nowego spojrzenia na naturę.



Pionowa astrofotografia - zobacz zdumiewające zdjęcia Drogi Mlecznej

Te niezwykłe panoramy nocnego nieba powstały wskutek połączenia niespokojnego i chętnego do eksperymentowania ducha Geoffa Deckera z chęcią uwiecznienia piękna Drogi Mlecznej. Jego fascynacja nocnym niebem i gwiazdami wzięła się stąd, iż dorastając na Florydzie nieczęsto miał możliwość zobaczenia piękna ciał niebieskich. Wszędzie wokół w obserwacjach przeszkadzało zanieczyszczenie światłem. W związku z tym to, czego tak naprawdę nie mógł obserwować zaczęło go tak przyciągać, że postanowił zając się astrofotografią i odkryć dla siebie gwiazdy.