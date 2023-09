Psychodeliczne zdjęcia larw komarów

Jens Braun prowadzi kanał na YouTube zatytułowany Another Perspective, na którym ostatnio opublikował film pokazujący ultra duże zbliżenia larw komarów - Okazuje się, że te irytujące owady, zmory wielu letnich wieczorów, okazują się jednocześnie fascynujące - I trochę przerażające.







Ekstremalnie duże obrazy makro pokazują cykl życia komarów w różnych warunkach oświetleniowych, w tym w świetle spolaryzowanym. Fotograf umieścił filtr polaryzacyjny na źródle światła, a drugi na obiektywie. Keidy ustawi się je pod kątem 90°, zarejestrowane zostanie tylko światło spolaryzowane, co da efekt, jakby ciała zaczęły świecić. Następnie fotograf dodał taśmę samoprzylepną, co sprawiło, że larwy zaczęły świecić niezwykłymi kolorami. Całość dała psychodeliczny efekt.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem