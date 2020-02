11 praktycznych wskazówek dla fotografów ulicznych

Simon Ellingworth to fotograf uliczny i nauczyciel fotografii, który postanowił zdradzić 11 trików, pozwalających wznieść nocne zdjęcia uliczne na nowy poziom - Kiedy poznasz jego wskazówki, Twoje fotografie uliczne z pewnością będą jeszcze lepsze.



Nocą miasta ożywają dzięki ferii barw emitowanych przez światła neonów i lamp ulicznych. Ponadto nocne życie to wyjątkowy klimat miast, refleksy światła i ciekawe zdarzenia. Simon Ellingworth namawia do eksploracji tego świata, zdradzając przy tym, co zrobić, aby efekty tych odkryć były jak najlepsze.