4 kobiety znalazły się w Photography Hall of Fame

Trzy wyjątkowe postacie świata fotografii - Nan Goldin, Bea Nettles i Vivat Maier - zostały wprowadzone do Photography Hall of Fame, czyli Międzynarodowej Galerii Sław Fotografii (IPHF) - Wraz z nimi zaszczytu tego dostąpiła Matika Wilbur, która jest laureatką tegorocznej nagrody. Wyróżnienia te przyznawane są corocznie od 55 lat, tym którzy wykazali się kunsztem, pasją i mieli wpływ na rozwój fotografii.



Podstawowym celem stowarzyszenia Professional Photographer of America przy zakładaniu Fundacji Sztuki i Nauki Fotograficznej było promowanie historii sztuki i przemysłu fotograficznego. W 1965 roku misja fundacji rozszerzyła się o stałe zaangażowanie w docenianie fotografów i wynalazców związanych z fotografią. Inicjatywa to ostatecznie doprowadziła do utworzenia w 1977 roku Międzynarodowej Galerii Sław i Muzeum Fotografii.