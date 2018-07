Corel DRAW Graphics Suite 2018 - poznaj nowe zaawansowane funkcje programów Photo-Paint 2018

Corel DRAW Graphics Suite 2018 to najnowsza wersja pakietu programów do projektowania, która zawiera szereg zaawansowanych funkcji i udoskonaleń pomagających zawodowym grafikom zmieniać pomysły w profesjonalne, bogate wizualnie prace. Dzięki skupieniu się na opiniach użytkowników i ich najważniejszych wymaganiach pakiet uzupełniono o nowe funkcje służące do projektowania i edycji zdjęć wraz z licznymi ulepszeniami obejmującymi tok pracy, które pozwalają szybciej niż kiedykolwiek uzyskać wyjątkowe rezultaty: od wydruków na dużym formacie do grafik internetowych.

Corel DRAW Graphics Suite 2018 Pakiet Corel DRAW Graphics Suite 2018, najbardziej zmodernizowana wersja od lat, oferuje nowe możliwości twórcze i znacznie poprawia wydajność. Jest to wszechstronne, teraz jeszcze prostsze w obsłudze środowisko projektowe. Nowe funkcje programów Photo-Paint 2018 i Corel DRAW 2018 oraz dodatek AfterShot 3 HDR pozwalają wykonać więcej operacji na zdjęciach i obrazkach: NOWOŚĆ! Interakcyjne prostowanie zdjęć: Możliwość interakcyjnego obracania przekrzywionych obrazków. Wszystkie elementy sterowania są łatwo dostępne na ekranie lub na pasku właściwości, co pozwala uzyskać nienaganne rezultaty w ciągu kilku sekund.

NOWOŚĆ! Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach: Za pomocą interakcyjnego narzędzia Korekta perspektywy użytkownik może poprawić na zdjęciach perspektywę budynków, elementów krajobrazu czy obiektów.

NOWOŚĆ! Stosowanie obwiedni do map bitowych: Interakcyjnie kształtuj mapy bitowe, przeciągając węzły ograniczające kształtowany obszar. Szybko i płynnie wpasuj mapę bitową w ilustrację za pomocą wzorców obwiedni lub tworząc niestandardową obwiednię od podstaw.

NOWOŚĆ! AfterShot 3 HDR: Wprowadzaj korekty i ulepszenia na zdjęciach w formacie RAW lub JPEG bez utraty jakości i przygotowuj zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej (HDR).