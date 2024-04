Czy dron z kamerą wideo może dorównać wyścigówce formuły 1?

Zespół inżynierów opracował najszybszego na świecie drona z kamerą wideo, która zapewnia widok z perspektywy pierwszoosobowej - Aby przetestować możliwości swojego sprzętu, zespół wystawił go do pojedynku z mistrzem świata Formuły 1 Maxem Verstappenem.













Czy dron jest w stanie doścignąć bolid Formuły 1?

Prezentowany dron może zaledwie w ciągu czterech sekund osiągnąć prędkość 300 kilometrów na godzinę, a maksymalnie może rozpędzić się do 350 kilometrów na godzinę. A wszystko to przy zachowaniu stałego ujęcia kamery. Dron został opracowany przez Dutch Drone Gods. Za jego sterami zasiadł pilot Ralph Hogenbirkem, który jest szerzej znany jako Shaggy FPV. Opracowanie urządzenia zajęło rok. Niedawno udało się go przetestować w spektakularnym pojedynku. Na torze stanął ramię w ramię wraz z bolidem Fomuły 1 prowadzonym przez Maxa Verstappena, który jest mistrzem świata.