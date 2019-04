3 rzeczy, których można nauczyć się z wystawy wczesnych zdjęć Annie Leibovitz

Pochodzący z Los Angeles fotograf Christopher Malcolm odwiedził wystawę prac z wczesnych lat twórczości (1970-1983) Annie Leibovitz, która jest prezentowana w galerii Hauser&Wirth w jego rodzinnym mieście. Postanowił podzielić się trzema rzeczami, którymi dzięki niej nauczył się o fotografii.



Annie Leibovitz to z pewnością jedna z największych postaci światowej fotografii. Ta kultowa już portrecistka wykonała wiele zdjęć sławnych osób, które przeszły do historii. Jak nikt potrafi zbudować relacje nawet z największymi gwiazdami i pokazać ich skrywane oblicze. Wystawa prezentowana w galerii Hauser&Wirth wraca do początków jej kariery, pokazując, jak kształtowała się przyszła gwiazda fotografii. Więcej informacji na temat tej artystki znajdziesz w poniższych artykułach: