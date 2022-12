Aplikacja RealityScan zmienia zdjęcia w modele 3D

Aplikację Epic Games zatytułowaną RealityScan można pobrać już na urządzenia mobilne z systemem iOS - Oprogramowanie zostało uruchomione w zamkniętej wersji beta na początku tego roku i umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe przekształcanie zdjęć iPhone’a w modele 3D.



Aplikacja została uruchomiona w Apple App Store pod koniec zeszłego tygodnia i ma na celu umożliwienie twórcom gier tworzenie zasobów 3D do projektowania gier poprzez skanowanie rzeczywistych zasobów. Zmienia zwykłe zdjęcia w modele 3D o wysokim stopniu wierności. Według twórców oprogramowania wystarczy zrobić zdjęcia obiektu, który ma być przetworzony do modelu 3D za pomocą smartfona lub tabletu, a aplikacje wygeneruje odpowiednią grafikę.

