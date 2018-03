Canon czy Sony? - wojny systemowe okiem fotografa Marca Schultza

W dzisiejszych czasach dyskusje nad wyższością jednych marek aparatów nad innymi już dawno przekroczyły stare granice. Niegdysiejsze walki wyznawców lustrzanek Canona nad akolitami sprzętu Nikona (i vice versa) wydają się dzisiaj dziecięcą sprzeczką dwójki braci o miejsce we wspólnym pokoju. Chłopcy ci jednak dorośli i obecnie stoją ramię w ramię naprzeciw nowych wyzwań i zagrożeń. Jednym z nich są oczywiście bezlusterkowce, które cieszą się coraz większą popularnością w pewnych kręgach. Jednak nie wszyscy rozpoczynający przygodę z nimi kończą ją ostateczną przesiadką na nowy system. Jak argumentują oni „powrót do korzeni”? Przekonajcie się sami.

Marc Schultz jest zawodowym fotografem i zapalonym podróżnikiem. Jak sam o sobie pisze, fotografuje Canonem od ponad 20 lat, a w międzyczasie miał też okazję przez dość długi czas używać średnioformatowego tradycyjnego Hasselblada. Jego przygoda z fotografią cyfrową rozpoczęła się natomiast w 2004 roku, kiedy to, jak sam przyznaje, aparaty cyfrowe osiągnęły zadowalającą go rozdzielczość 16 megapikseli – jego pierwszą cyfrówką był Canon 1Ds Mark II. To wystarczyło, aby już 2 lata później w całości przerzucił się na fotografię cyfrową.