Chmura burzowa, która wygląda jak eksplozja na niebie

Nie trzeba być zawodowcem, aby wykonać naprawdę imponujące zdjęcie - Amatorka-fotografka Laura Rowe wybrała się ze swoim chłopakiem na niedzielną wycieczkę po wschodnim Teksasie i w pewnym momencie natrafiła na spektakularną scenę.



Początkowo nic nie zapowiadało nagłej zmiany pogody, lecz w pewnym momencie fotografka i jej partner postanowili gonić burzę. Ostatecznie ujrzeli na niebie elektryzujący obraz. Specyficzne połączenie chmur burzowych i światła sprawiło, że niebo wyglądało, jakby przygotowywało się do eksplozji. Jak przyznaje sama fotografka, nie miała pojęcia, że niebo będzie wyglądało z bliska tak pięknie.

