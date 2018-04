Poradnik: Długie czasy naświetlania w praktyce

Wielu bardziej początkujących fotografów milcząco zakłada, że czas ekspozycji ma dla nich znaczenie tylko wówczas, gdy jest on bardzo krótki. Długi czas sugerowany przez aparat jest natomiast dowodem na to, że oświetlenie sceny jest słabe i że konieczne jest podniesienie czułości ISO oraz krótka modlitwa w intencji uzyskania jak najmniej zaszumionego obrazu. Tego, jak błędne jest to myślenie, dowodzą mistrzowskie fotografie wykonane przy bardzo długich – często wielominutowych – czasach naświetlania. Chcecie wiedzieć, co można uzyskać przy ich pomocy? Jeśli tak, to dobrze trafiliście.





Dla pasjonata fotografii, który właśnie przechodzi ewolucję z etapu "zielonego fotopstrykacza" w kogoś, kto korzysta z oferowanych mu przez aparat narzędzi w sposób świadomy, czas ekspozycji czyli naświetlania pojedynczej klatki jest parametrem dość kłopotliwym. W gruncie rzeczy wielu z nas uznaje go przede wszystkim za problem – czy jest wystarczająco krótki, aby uchwycić zwierzę w postaci nieporuszonej, czy będę mógł fotografować z ręki itd. To m.in. właśnie z tego powodu historia rozwoju fotografii cyfrowej daje się streścić w ciągle zadawanym pytaniu "jakie ten aparat ma maksymalne ISO, którego da się używać?".