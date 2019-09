Dzika przyroda na wesoło, czyli najlepsze śmieszne zdjęcia zwierząt

Poznaliśmy listę finalistów konkursu Comedy Wildlife Photography Awards 2019 - to 40 znakomitych i śmiesznych zdjęć zwierząt. Konkurs ma na celu ukazanie piękna przyrody w wesoły, optymistyczny i bezpretensjonalny sposób nieustająco promując dbanie o przyrodę i jej ochronę.



Śmieszne zdjęcia finalistów konkursu opierają się na pomyśle uchwycenia dzikich zwierząt w "decydujących momentach". Środkiem wyrazu staje się nadanie cech ludzkich bohaterom fotografii. Zobaczymy cały wachlarz emocji - zachwyt, radość, zadumę, smutek czy trwogę, zamkniętych w rewelacyjnych kadrach.

W tym roku zauważyliśmy pewną zmianę w dyskursie jury, które należało cenić chociażby za to, że odrzucane są wszystkie zdjęcia, w których powstanie ingeruje człowiek. Wśród tegorocznych wyróżnionych zdjęć pojawiły się ujęcia często koncentrujące się na pupie, kupie i siku - jak w słabej amerykańskiej komedii. Czy to już znak czasów, że bez bąka nie jest śmiesznie? Nie zniechęcajcie się jednak - w dalszym ciągu galeria finałowych zdjęć to kawał dobrego humoru.