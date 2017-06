EIZO ColorEdge CS2730 - test praktyczny

Dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora marki EIZO mamy dzisiaj przyjemność przedstawić Wam test jednego z ciekawszych modeli monitorów do profesjonalnych zastosowań graficznych. EIZO ColorEdge CS2730 można w pewnym sensie uznać za rozwojową wersję testowanego przez nas w ubiegłym roku i bardzo wysoko ocenionego modelu CS2420. Czy młodszy i większy brat okaże się również lepszy? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy!





Budowa i wygląd zewnętrzny

Przetestowany przez nas EIZO ColorEdge CS2420 okazał się bardzo udanym monitorem formatu WUXGA, a do tego dostępnym w atrakcyjnej cenie. Jadnak najbardziej wymagający użytkownicy narzekali na ograniczoną przestrzeń roboczą. Właśnie z myślą o tej grupie odbiorców (oraz coraz większym zapotrzebowaniem na rozmiar i rozdzielczość wyświetlacza, jakim zdają się cechować wszystkie nowe narzędzia do obróbki zdjęć, grafiki i wideo) firma EIZO uzupełniła serię CS o model o numerze 2730: większy i o wyższej rozdzielczości, ale oferujący sprawdzone i lubiane rozwiązania. Dziś właśnie mamy przyjemność przetestować dla Was ten sprzęt.



Przedmiot naszego testu, czyli EIZO ColorEdge CS2730 – 27-calowy wyświetlacz LCD dla wymagających fotografów-pasjonatów i zawodowców.

Testowany przez nas monitor należy do serii CS, a więc stanowi fragment ekonomicznej linii sprzętu z rodziny ColorEdge. Przeznaczony jest zatem dla tych pasjonatów i zawodowych fotografów, którym zależy na sprzęcie o atrakcyjniejszej cenie i są gotowi na pewne kompromisy. W porównaniu z bardziej rozbudowaną wersją CG2730 brak w nim kilku funkcji (m.in. wbudowanego kolorymetru) odznacza się też skromniejszym wyposażeniem dodatkowym. Ale jest znacznie tańszy: jego cena sugerowana w momencie publikacji wynosi 4999 zł, podczas gdy za model CG2730 trzeba zapłacić prawie 8 tysięcy złotych. Czyni to z monitora EIZO ColorEdge CS2730 sprzęt będący w zasięgu również tych, dla których wykonywanie zdjęć to hobby, a nie źródło utrzymania.

Nie będzie już narzekania na przestrzeń roboczą

W testowanym przez nas modelu ColorEdge CS2420 firma EIZO wprowadziła stylistyczną rewolucję: cienkie ramki, nowy system sterowania, odświeżony interfejs, jeszcze lepszy stosunek parametrów urządzenia do jego ceny. Jak widać po najnowszej ofercie rewolucja się przyjęła, ponieważ CS2730 kontynuuje tę linię, a pewne zmiany nawet rozwija.



Obudowa monitora pozbawiona jest jakichkolwiek elementów mogących odwracać uwagę fotografa od obrabianego zdjęcia. Również panel sterowania jest niemal zupełnie niewidoczny – przynajmniej do momentu włączenia ekranu, kiedy się delikatnie rozświetla. Węższa o ponad 30% w stosunku do starszych monitorów EIZO ColorEdge ramka ucieszy estetów, a zmniejszona waga te osoby, które muszą od czasu do czasu przenosić sprzęt w inne miejsce.

Bardzo dobre wrażenie robi linia monitora. Ramka, podobnie jak w modelu CS2420 jest wąska (ok. 2 cm), co w przypadku ekranu o 3 cale większego robi szczególnie dobre wrażenie. Ponownie nie ma na niej żadnych elementów graficznych ani wypukłych przycisków – włada tu nowoczesny minimalizm. Proporcje ekranu to ponownie 16:9, ale dzięki rozdzielczości 2560×1440 pikseli zmiana ta nie jest aż tak odczuwalna. Jak być może pamiętacie jedną z największych wad starszego modelu z tej serii była nieco za mała przestrzeń robocza, ale teraz już nie ma o tym mowy. Sam panel wykonany został w technologii IPS z podświetleniem typu Wide-Gamut LED, a powierzchnia ekranu jest typu matowego.