IV edycja festiwalu fotograficznego W ramach Sopotu - we wrześniu warto wybrać się nad morze

We wrześniu warto zaplanować wizytę w Sopocie – w dniach od 7 do 19 września będzie odbywać się tam czwarta edycja festiwalu fotograficznego „W ramach Sopotu”. Będzie to znakomita okazja do zobaczenia wielu ciekawych wystaw przygotowanych zarówno przez rezydentów festiwalu (w tym roku są to Kacper Kowalski, Maciej Moskwa i Konstancja Nowina Konopka), jak i zaproszonych artystów (m.in. Wojciech Grzędziński, Bogdan Dziworski, DEBUTS 2018). Nie zabraknie również spotkań autorskich, oprowadzań kuratorskich i koncertów.

Festiwal Fotograficzny W ramach Sopotu IV Chociaż wystawy towarzyszące festiwalowi będą prezentowane przez niemal dwa tygodnie, to najważniejsze wydarzenia odbędą się w weekend przypadający w dniach 7-9 września 2018 roku. Będzie to okazja do wzięcia udziału m.in. w warsztatach prowadzonych przez Macieja Moskwę i Konstancję Nowinę Konopkę, odwiedzenia wernisaży wystaw, wzięcia udziału w spotkaniach autorskich z Bogdanem Dziworskim, Wojciechem Grzędzińskim i Agatą Grzybowską, a także w spotkaniach poświęconych Krzysztofowi Millerowi i Markowi Mazurowi.