Film światłoczuły vs. cyfra - test praktyczny w trakcie wesela

James Cater miał za zadanie uwiecznić ślub swojego przyjaciela - Postanowił wykorzystać tę okazję do porównania, jak wyglądają zdjęcia wykonane cyfrówką i na filmie światłoczułym. Wykorzystał do tego film FujiFilm ACROS i aparat FujiFilm X100F, który posiada symulację filmów ACROS. Czy cyfrowy bezlusterkowiec był w stanie dorównać tradycyjnemu materiałowi?



Film światłoczuły vs. cyfra - test praktyczny materiału ACROS i trybu jego symulacji

James Cater nie miał oczywiście na celu definitywnego rozstrzygnięcia sprawy, zdając sobie sprawę, że na ostateczny wygląd zdjęcia nie wpływa rzecz jasna wyłącznie użyty materiał światłoczuły czy tryb symulacji filmów. W związku z tym jest to raczej niezobowiązujące porównanie, które jednak może być bardzo interesujące i pouczające, a jednocześnie być próbą zbliżenia się do odpowiedzi na pytanie - czy rzeczywiście efekty cyfrowe są w stanie zapewnić jakość tradycyjnych materiałów (nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości).