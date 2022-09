Depresja poporodowa - fotografia jako terapia

Depresja poporodowa to rodzaj depresji, która jak sama nazwa wskazuje, pojawia się po porodzie - To dosyć powszechne zjawisko, przy tym może być bardzo niebezpieczne i wyniszczające dla kobiet. Takiego stanu doświadczyła na własnej skórze rumuńska fotografka Felicia Simion, która po porodzie nie mogła długo się odnaleźć. Aby na nowo odszukać siebie, zaczęła wykonywać zdjęcia.



Projekt fotograficzny Simion zatytułowany Rewired (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zmieniać obwody elektryczne) jest oparty na doświadczeniach doznanych w trakcie przeżywania ciężkiej depresji poporodowej. W tym stanie przestała odczuwać spokój i piękno natury i terenów wiejskich, a zamiast tego zaczęła szukać ulgi w kontaktach z ludźmi, przebywaniu w tłumie i w mieście, w gwarze oraz pośpiechu ulic i niekończącej się pracy. Simion postanowiła uciec od tego i poszukać siebie wyjeżdżając na Islandię.

