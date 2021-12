Globalny niedobór chipów jest poważniejszy niż dotychczas sądzono

Sony twierdzi, że skutki niedoboru półprzewodników są poważniejsze niż oczekiwano - Zmusiło to tego giganta do zrewidowania planów, dotyczących kontynuacji produkcji poszczególnych modeli aparatów i obiektywów.



Kryzys na rynku aparatów - brakuje półprzewodników

Przed wybuchem pandemii COVID-19 i późniejszym niedoborem chipów Sony przez wiele lat produkowało i kontynuowało sprzedaż nawet starszych modeli. Chociaż niektórzy mogliby uważać te modele za nieco przestarzałe, to jednak znajdywały one grono nabywców. Co więcej, często stanowiły wciąż świetny sprzęt i umożliwiały uzyskanie dostępu do pełnoklatkowego sensora przy cenie dużo niższej niż podobne modele, droższe bo dużo młodsze. To rozwiązanie było więc opłacalne zarówno dla klientów, jak i samego Sony.