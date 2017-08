Godox AD-L LED – pierwsze rozwinięcie systemu AD200

Jeżeli szukacie innowacji w zakresie oświetlenia studyjnego (błyskowego i ciągłego), to powinniście zwrócić Waszą uwagę na ofertę producentów z dalekiego wschodu. Jeden z nich, chińska firma Godox, zaprezentowała właśnie pierwsze rozszerzenie swojego nowego, podręcznego systemu oświetleniowego. Warto sprawdzić, czym jest Godox AD200 i co potrafi najnowszy dodatek do niego.

Chińska marka Godox po raz kolejny zaskakuje. Ten producent, którego miesiąc temu (mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dotarły do nas hiobowe wieści o upadku Bowensa) podawaliśmy jako przykład tego, że na rynku lamp błyskowych ciągle jest jeszcze miejsce na innowacje, po raz kolejny pokazuje coś interesującego. Tym razem jest to mała głowica AD-L LED, pierwsze rozszerzenie systemu błyskowego Godox Witstro Pocket Flash AD200.