Google prezentuje dłuższe i bardziej spójne filmy generowane przez AI

Całkiem niedawno donosiliśmy o nowej technologii, którą opracowało Google, a która pozwalała na tworzenie filmów przez sztuczną inteligencję na podstawie krótkich opisów - Początkowo Google niespecjalnie chwaliło się tym, co udało się uzyskać, ale teraz dyrektor generalny czyli Sundar Pichai udostępnił imponujący film, który prezentuje obecne możliwości nowej technologii.



Pichai zamieścił na swoim profilu na Twitterze wideo przedstawiające generator Phenaki wideo oparty o sztuczną inteligencję w akcji. Jest to nieco inna technologia niż generator wideo Google Imagen, ponieważ Phenaki jest w stanie stworzyć wideo, które zmienia sceny w czasie. Inaczej mówiąc, Phenaki może syntezować dłuższe klipy, gdyż te zmieniają się w różne sceny. Technologia przypomina nieco scenorysy filmowe, w których reżyserzy planujące sceny ujęcie po ujęciu. Różnicę stanowi tylko to, że zamiast fizycznie kręcić film przez operatorów i całą ekipę, ludzi zastępuje sztuczna inteligencja. Google twierdzi, że Phenaki może generować wielominutowe filmy.

