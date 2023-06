Grupa fotografów niemal rozjechana w trakcie Grand Prix F1

Grupa fotografów została niemalże potrącona przez bolid Formuły 1 w trakcie zawodów Grand Prix w Azerbejdżanie - Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego zagrożenia dla życia zarówno fotografów, jak i kierowcy i reszty ekipy.

Niebezpieczny incydent podczas wyścigu Formuły 1 z fotografami w roli głównej

Powodem sytuacji było najprawdopodobniej to, że tłum fotografów sądził, iż wyścig się zakończył. Z tym przekonaniem zebrali się, aby oczekiwać ceremonii wejścia na podium i dalszych wydarzeń. Jednak na ostatnim okrążeniu francuski kierowca Esteban Ocon zjechał do boksów w celu zmiany opon, a gdy wjeżdżał do alei serwisowej, na jego drodze pojawił się tłum fotoreporterów.