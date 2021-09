Czy to guma balonowa czy jezioro? Niesamowite zdjęcia z Francji

Jeśli poszukujesz wyjątkowego miejsca do zrealizowania zdjęć, to z pewnością zainteresuje Cię region Camargue we Francji, gdzie znajdziesz pola solne obfite w mikroalgi - Te miniaturowe organizmy sprawiają, że jeziora mają niezwykłe, różowe zabarwienie. Wyglądają jak guma balonowa.



Niezwykła fotografia krajobrazowa Fotograf Paolo Pettigiani znany jest z realizowania zdjeć w podczerwieni, jednakże tym razem postawił na to, co widać w świetle widzialnym. Chociaż zbiorniki wodne widoczne na jego najnowszych zdjęciach wyglądają surrealistycznie i jak z bajki dla dzieci, to jednak to, co pokazuje fotograf to prawdziwy świat. Takie cuda potrafi stworzyć natura.