Internauta na podstawie zdjęcia dekonspiruje dziejowy spisek NASA. Czy misja Apollo 17 to wielka mistyfikacja?

Załogowe loty na Księżyc, odbywające się w ramach amerykańskiego Programu Apollo, wciąż są na celowniku zwolenników teorii spiskowych. Spekulacje na temat tego, czy astronauci NASA rzeczywiście postawili stopy na Srebrnym Globie nie mają końca, a całość miała być rzekomo zarejestrowana w studiu filmowym. Oczywiście takim domysłom nie przeszkadza to, że wszystkie zarzuty zostały już dawno obalone, a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter wykonała w 2012 roku zdjęcia sprzętu pozostawionego na powierzchni Księżyca przez selenonautów. Co więcej ZSRR śledziło na radarach loty Apollo - niepowodzenia lub cień wątpliwości, czy misje rzeczywiście się odbyły, z pewnością skłoniłyby radzieckich naukowców do podzielenia się tymi faktami z resztą świata.

