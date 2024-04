Inżynierowie NASA próbują uratować Voyagera 1

Inżynierowie NASA podejmują wszelkie wysiłki, aby rozwiązać krytyczny problem Voyagera 1, jednakże bardzo prawdopodobne, że pomimo tych prób łączność z sondą zostanie utracona. Byłaby to naprawdę ogromna strata, biorąc pod uwagę, że to najbardziej odległy od Ziemi wytwór ludzkiej cywilizacji.



NASA wyjaśnia, że jeden z trzech komputerów pokładowych Voyagera 1, tzw. system danych lotu (FSD), przestał komunikować się poprawnie z jednym z podsystemów sondy, czyli z modułem modulacji telemetrii (TMU). Instrumenty te przestały przez to przesyłać dane naukowe i inżynieryjne na Ziemię. NASA wystrzeliła sondę Voyager 1 dnia 5 września 1977 roku - około dwa tygodnie po siostrzanej sondzie Voyager 2. Ponad 46 lat później Voyager 1 znajduje się ponad 40 miliardów kilometrów od naszej planety i pędzi dalej z prędkością ponad 61 000 kilometrów na godzinę.

