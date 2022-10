Kamera otworkowa ze szklaną płytą rejestruje drogę Słońca przez rok

Astrofotograf Ian Griffin wykonał niezwykłe zdjęcie analemmy słonecznej, która kreśli ścieżkę Słońca w ciągu roku - Do zarejestrowania tego obrazu wykorzystał kamerę otworkowa z wewnętrzną płytą szklaną 4x5’’.



Analemmy pokazują pozycję Słońca na niebie z ustalonego położenia na Ziemi. Ścieżka wygląda inaczej w zależności od lokalizacji kamery, ale zawsze będzie to charakterystyczna ósemka. Griffin zdradził, że codziennie przez 12 miesięcy, o ile słońce nie jest przesłonięte chmurami, otwiera migawkę aparatu otworkowego dokładnie na 20 sekund każdorazowo dokładnie o godzinie 16:00.

