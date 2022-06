Zaskakujące zdjęcia z Marsa - przypadkowe formacje

Z Marsa napływa coraz więcej zdjęć, w których fani teorii niedalekiego życia pozaziemskiego dopatrują się śladów interwencji obcych - Miesiąc temu marsjański łazik Curiosity wykonał zdjęcia czegoś, co wygląda jak wyrzeźbione drzwi prowadzące do wnętrza skały. Czy to nietypowa formacja skalna czy portal kierujący w głąb Czerwonej Planety?



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Czy to dowód na istnienie Marsjan? Intrygujące zdjęcie łazika Curiosity Zdjęcie zostało zrobione przez kamerę Curiosity dnia 7 maja, gdy łazik wspinał się po Mount Sharp. Przesłany na ziemię ziarnisty obraz z pewnością wzbudził ekscytację wśród tropicieli teorii spiskowych. Widać na nim coś, co wygląda jak wrota do wnętrza skały. Niektórzy twierdzą nawet, że zostały one celowo przez kogoś wykute - w domyśle Marsjan, którzy niegdyś zamieszkiwali lub odwiedzali Czerwoną Planetę.