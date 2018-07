Poznaj najważniejsze konkursy fotograficzne świata: Nikon Photo Contest

Konkursy fotograficzne organizowane przez największe firmy produkujące sprzęt fotograficzny cieszą się niemałym zainteresowaniem oraz prestiżem. Nikon Photo Contest właśnie do takich należy. Organizatorzy 37. już edycji konkursu podążają z duchem czasu wprowadzając nowe kategorie oparte na technice wideo. Nikon Photo Contest pragnie wyróżnić kreatywnych fotografów i twórców wideo, których prace odzwierciedlają ich pasję i zaangażowanie.

Konkurs fotograficzny Nikon Photo Contest

Międzynarodowy konkurs fotograficzny Nikon Photo Contest jest organizowany przez Nikon Corporation od 1969 roku. Za cel stawia sobie budowanie i ułatwienie komunikacji między profesjonalnymi twórcami i amatorami z całego świata oraz wzbogacanie kultury fotograficznej. Rozwój technologiczny w środowisku szeroko pojętych sztuk wizualnych nieustannie je zmienia, dlatego organizatorzy Nikon Photo Contest również nie stoją w miejscu i nie przyglądają się biernie, tylko podążają wytyczanym szlakiem, wprowadzając zmiany w strukturze konkursu.

W Nikon Photo Contest mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na narodowość, wiek (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna) czy płeć. Kategorie, w których można zgłaszać prace zmieniają się w poszczególnych edycjach – np. edycji 2016-2017 uczestnicy mogli nadsyłać zdjęcia i filmy w podstawowych kategoria, a więc Zdjęcie pojedyncze, Fotoreportaż i Wideo, jednakże dodano również dwie okazjonalne kategorie. "Nikon 100th Anniversary" (100. rocznica firmy Nikon) była związana z przypadającymi w 2017 roku 100. urodzinami firmy. Kategoria "Next Generation" (Następne pokolenie) była adresowana do twórców, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia i miała promować oraz nakłaniać do rozwijania młodych talentów.

Do pierwszych dwóch kategorii uczestnik może przesłać maksymalnie 10 prac, przy czym Fotoreportaż wymaga wysłania od 2 do 5 zdjęć spójnych tematycznie. Zgłoszone fotografie muszą być zrobione przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego. Co więcej nie mogą to być prace już publikowane lub nagradzane. Długość filmu wideo powinna mieścić się w przedziale od 6 do 180 sekund.