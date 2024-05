Obiektyw Sony FE 24-50 mm f/2.8

Sony zaprezentowało niedawno szkło, które posiada całkiem ciekawy zakres ogniskowych - Obiektyw łączy w sobie kompaktową i lekką konstrukcję, stając się całkiem interesującym i uniwersalnym narzędziem.



Klasyczne ogniskowe w nowym zoomie Sony

Prezentowane szkło FE 24-50 mm f/2.8 stoi nieco w opozycji do tego, co prezentują typowe obiektywy reporterskie z ogniskowymi 24-70 mm. Obiektyw ten ogranicza ww. zakres do maksymalnej ogniskowej 50 mm. Dzięki temu ma nieco niższą wagę wynoszącą 440 g (w porównaniu od podobnego obiektywu Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM II, który waży 695 g). To sprawia, że ten model jest szczególnie kompaktowy i może być ciekawą propozycją dla podróżników, vlogerów itp.