Lampa LED do smartfona Godox jest łudząco podobna do modeli Profoto

Firma Godox zaprezentowała lampy LED R1 i RF1, które mają być kompaktowe i mobilne, służąc tym samym fotografom oraz filmowcom przebywającym w podróży. To co jednak rzuca się w oczy przy zapoznawaniu się z tymi produktami to fakt, iż są niezwykle podobne do niedawno zaprezentowanych lamp Profoto C1 i C1 Plus.



Godox R1 i RF1 - lampa LED do smartfona Funkcjonalność produktów Godox i Profoto jest nieco inna, a dodatkowo premiery zbiegły się w czasie, jednakże trudno przeoczyć zdecydowane podobieństwa. Idea, która przyświecała twórcom tych lamp jest podobna. Mają być to modele, które zapewniają mobilność i można z nich korzystać podczas fotografowania smartfonem.