Levi’s wykorzysta w reklamie modeli generowanych przez sztuczną inteligencję

Wygląda na to, że to, czego od jakiegoś czasu obawiało się wielu fotografów staje się faktem - Firma Levi Strauss & Co ogłosiła, że rozpoczęła współpracę z cyfrowym studiem mody w celu stworzenia wirtualnych awatarów generowanych przez sztuczną inteligencję. Według producenta ubrań pozwoli to na zwiększenie różnorodności modeli prezentujących ich stroje.



Czy modele generowani przez sztuczną inteligencję zastąpią prawdziwych? Firma Levi Strauss & Co - znana szerzej jako Levi’s - to jeden z najbardziej znanych na świecie producentów jeansów. Założona w 1853 roku firma twierdzi że jest jedną z największych na świecie markowych firm odzieżowych i światowym liderem w dziedzinie odzieży jeansowej. Zdecydowała się na współpracę z cyfrowym studiem mody Lalaland.ai, po to aby wykorzystać zaawansowaną sztuczną inteligencję do stworzenia szerokiej gamy awatarów do prezentowania swoich ubrań.