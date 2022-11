Lightroom Classic CC: import i eksport zdjęć w praktyce

Aby w Lightroomie Classic CC mogła powstać biblioteka zdjęć, najpierw pusty katalog trzeba napełnić - Odbywa się to w procesie importu, w ramach którego zdjęcia (a właściwie odnośniki do plików ze zdjęciami) są włączane w strukturę katalogu. Jednak samo narzędzie do importowania zdjęć pozwala na znacznie więcej. W tym artykule zajmiemy się oferowanymi przez nie możliwościami i tym, jak mogą one Wam ułatwić życie.

Co można importować i gdzie w Lightroom Classic CC?