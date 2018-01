Manfrotto Xume – test praktyczny filtrów i magnetycznego systemu mocowań

Firma, której domeną jest pewna grupa urządzeń, może niekiedy zabłysnąć innowacyjnością w zupełnie innym obszarze działalności. Doskonałym tego przykładem jest Manfrotto i i Xume, czyli system szybkiego zakładania filtrów optycznych na obiektywy. Do naszego redakcyjnego laboratorium trafiły właśnie dwa zestawy takich mocowań wraz z bogatą kolekcją filtrów, dzięki którym mogliśmy w praktyce sprawdzić, co oferuje to rozwiązanie. Zapraszamy do lektury wszystkich czytelników zainteresowanych tym tematem.







Wprowadzenie