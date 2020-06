Mistrzowie fotografowania dzieci: 10 współczesnych artystów fotografii, cz I

Gdy badamy współczesną fotografię, kolekcjonujemy ją lub tworzymy, stajemy się kuratorami sztuki; wybieramy niektóre obrazy, a inne odrzucamy. Nasza wrażliwość wiele na tym zyskuje, gdy szukamy nowego kontekstu dla fotografii – czy będzie to fotografia dokumentalna, artystyczna, dziennikarska, ilustracyjna, reklamowa, i czy będzie to nasza własna fotografia, czy nie. Przyglądając się uważnie obrazom i zapoznając się z ukrytymi w nich treściami, często pytamy: „Co tu jest prawdziwe, co jest sztuczne?”. Właściwa odpowiedź jest taka, że każda fotografia zawsze jest po części spreparowana. Jednak stanie się dla nas prawdą wtedy, gdy nabierzemy osobistego stosunku do tego dzieła sztuki. Obrazy, które oglądamy, w nieunikniony sposób kształtują naszą osobowość i wpływają na naszą twórczość.

Emmet Gowin, Amerykanin, ur. 1941

