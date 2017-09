Monitory NEC w wersji Color Preset w dobrej cenie dla miłośników fotografii i grafiki

NEC Display Solutions oferuje wybrane monitory desktopowe w nowej wersji: Color Preset. Akcja obejmuje dwa modele: 22-calowy NEC MultiSync E221N oraz 24-calowy NEC MultiSync E241N, i jest wzorowana na ofercie Color Tuned. Skalibrowane i gotowe do użycia monitory Color Preset to alternatywa dla wszystkich fanów fotografii i grafiki cyfrowej, którzy poszukują atrakcyjnej jakościowo i cenowo oferty.

Monitory NEC w wersji Color Preset dają użytkownikowi o wiele większe pole do popisu podczas korekcji barwy. Pasjonaci fotografii i grafiki cyfrowej mają obecnie możliwość pracy w kontrolowanych warunkach cyfrowej reprodukcji koloru bez konieczności zakupu profesjonalnego monitora graficznego. Nie zastąpią one profesjonalnych monitorów graficznych, ale są rozsądnym cenowo rozwiązaniem dla hobbystów cyfrowej obróbki obrazu.

