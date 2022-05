Niepokojące fotografie przedstawiające poczucie bólu

Multidyscyplinarna artystka Jennifer Thoreson używa skomplikowanych instalacji i rzeźb do wykonywania konceptualnych fotografii - Wizualizuje w nich emocjonalne i fizyczne cierpienie poprzez surrealistyczne i niepokojące ujęcia.



Fotografie łączące rzeźby ze zdjęciami ukazują ból i lęk

Thoreson jest artystka wystawianą na całym świecie. Dorastała w Teksasie, a obecnie mieszka w Albuquerque w Nowym Meksyku. Jej kariera przebiegała przez fotoreportaż, fotografię dokumentalną i portretową, by ostatecznie doprowadzić ją do pracy konceptualnej. "W fotografii chyba najbardziej podoba mi się kontrola, jaką to daje, w szczególności gdy łączę proces fotograficzny z rzeźbą i instalacją" komentuje autorka.