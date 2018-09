Nikon D500 – recenzja błyskawiczna i test ISO

Opracowując nie tak dawno temu materiał z wykorzystaniem reporterskiego Nikona D500 zdaliśmy sobie sprawę, że ten nietuzinkowy aparat do tej pory nie doczekał się jeszcze u nas prezentacji. Postanowiliśmy naprawić to niedopatrzenie, tym bardziej, że jest to konstrukcja, na którą wielu fotografów czekało już naprawdę bardzo długo. A czy czekanie to się opłaciło? Przekonajcie się sami! Naszym zdaniem „pięćsetka” jest jednym z najciekawszych modeli lustrzanek dostępnych obecnie na rynku.





Wrażenia z użytkowania