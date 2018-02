Pentax K-1 II - znamy cenę nowego pełnoklatkowego aparatu

Rodzina aparatów Pentax powiększy się o nowy pełnoklatkowy model – Pentax K-1 II. Zastosowanie nowego modułu akceleratora oraz procesora PRIME IV pozwala uzyskać najwyższą jakość obrazu oraz umożliwia robienie zdjęć o jeszcze wyższym poziomie czułości niż oferowany przez poprzedni model. K-1 II wyposażono również w udoskonaloną wersję technologii Pixel Shift Resolution II z trybem Dynamic Pixel Shift Resolution pozwalającym na wykonywanie zdjęć na wysokim poziomie czułości bez konieczności stosowania statywu. Mocne body aparatu jest odporne na trudne warunki atmosferyczne i kurz. K – 1 II wyposażono również w optyczny wizjer ze 100% pokryciem kadru, obracany w pionie i poziomie ekran LCD oraz dostęp do zaawansowanej technologii stabilizacji obrazu.

2. System Pixel Shift Resolution II Pentax K – 1 II poza innowacyjną technologią Pixel Shift Resolution wyposażono w nową generację tego systemu. Umożliwia to uzyskanie zdjęć o wyższym poziomie odwzorowania szczegółów i barw niż w przypadku tradycyjnego pełnoklatkowego sensora. Tryb Dynamic Pixel Shift Resolution,** który wykrywa nawet drobne drgnięcia obiektu podczas realizacji zdjęć seryjnych na wysokim poziomie czułości, jest kompatybilny z mechanizmem stabilizacji obrazu.

1. Nowy moduł przyspieszający proces przetwarzania obrazu PENTAX K-1 II wyposażono w pozbawioną filtra AA matrycę CMOS o efektywnej rozdzielczości 36.4 Mpx. Nowy moduł akceleracji obrazu optymalizuje dane zanim te będą przetwarzane przez wydajny procesor PRIME IV. Dzięki temu minimalizowane jest występowanie szumów, odbywa się to bez strat w rozdzielczości bez względu na ustawiony poziom czułości – od standardowego po super czuły. Podczas prac nad tym modelem zadbano o poziom odwzorowania barw, szczególnie w zakresie głębokich błękitów i żywych zieleni. Znacznie podniesiono redukcję szumów podczas robienia zdjęć o wysokim poziomie czułości aż do ISO 819200.

