Pierwsza próba Teleskopu Euclid pokazuje jego ogromny potencjał

Niemal miesiąc po wystrzeleniu z Przylądka Canaveral nowego Teleskopu Kosmicznego Euclid, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aparatura wysłała na Ziemię pierwsze testowe zdjęcia. Wyglądają spektakularnie.



Niesamowite pierwsze obrazy nadesłane przez Kosmiczny Teleskop Euclid badający ciemna energię i ciemną materię

Euclid jest wyposażony w dwie kamery - kamerę VIS wykonującą zdjęcia o wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym i kamerę NISP przeznaczona do wykonywania pomiarów w świetle podczerwonym. Teleskop Euclid ma pomóc w dowiedzeniu się, w jaki sposób ciemna materia i ciemna energia wpływają na strukturę kosmosu. Pomoże to w lepszym zrozumieniu natury najstarszych obiektów we wszechświecie.