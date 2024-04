Niedrogi obiektyw tilt-shift do matryc APS-C

7Artisans ogłosiło wprowadzenie na rynek nowego, bardzo ciekawego obiektyw stałoogniskowego - Mowa o modelu 50 mm f/1,4 Tilt-Shift, przeznaczonego do bezlusterkowców z matrycą APS-C czy Micro 4/3. Jego wyróżnikiem jest funkcja tilt-shift.



Poznaj obiektyw tilt-shift do systemu APS-C i Micro 4/3

Obiektywy tilt-shift to marzenie większości fotografów architektury czy wnętrzarskich. Zazwyczaj ta funkcja jest zarezerwowana dla drogich, profesjonalnych obiektywów, po które sięgają osoby zawodowo zajmujące się fotografiami wnętrzarskimi czy architektury. 7Artisans 50 mm f/1.4 Tilt-Shift to nieco inna propozycja - dużo bardziej budżetowa. Co jednak ciekawe, producent w swoich materiałach reklamowych skupia się innej funkcjonalności tilt-shift niż korekta perspektywy wykorzystana w obrazowaniu budynków. 7Artisans podkreśla możliwość tworzenia efektu miniatury takim obiektywem.