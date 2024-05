Anamorficzne zoomy Laowa o unikalnej konstrukcji

Venus Optics słynie z ciekawych, unikatowych obiektywów - W swoim portfolio producent ten ma przykładowo instrumenty optyczne wyglądające jak sonda bądź o konstrukcji peryskopu (obiektywy te zostały opracowane do makrofotografii) - Teraz producent obiektywów do fotografowania i filmowania ogłosił wprowadzenie na rynek nowych modeli anamorficznych o zmiennoogniskowej konstrukcji. Będą to Laowa Nanomorph 1,5x Anamorphic 28-55 mm T2.9 i 50-100 T2.9.



Obiektywy z serii Nanomorph mają unikatową konstrukcję optyczną Łącznie te zmiennoogniskowe obiektywy oferują zoom 3,6x, co daje wszechstronny i elastyczny zakres kątów widzenia - od perspektywy szerokokątnej po średnie tele. Obiektywy te zostały opracowane dla aparatów i kamer z sensorami APS-C. Obydwa obiektywy cechują się stałym współczynnikiem ściśnięcia 1,5x, co oznacza, że pozwalają na uzyskanie współczynnika proporcji 2,39:1 z czujnikami 4:3. Osiągnięcie stałego współczynnika ściśnięcia w całym zakresie ogniskowych wymagało od Venus Optics opracowania unikalnej, opatentowanej konstrukcji anamorficznej. Producent twierdzi, że jego instrumenty optyczne są wolne od zmiany współczynnika ściśnięcia podczas zmiany ogniskowej.