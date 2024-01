Poznaj oficjalny zestaw LEGO stworzony specjalnie dla fotografów i fotografek

LEGO na swojej stronie internetowej opublikowała oficjalne zestawy, które będą miały premierę w tym roku - Wśród nich znajduje się coś, co z pewnością spodoba się fotografom i fotografkom - model aparatu na film światłoczuły - Co więcej, jak na zestaw, który może stać się fajnym gadżetem dla dorosłych, nie jest wcale przesadnie drogi.



W 2024 roku zbudujesz aparat z LEGO

Zaprezentowany aparat fotograficzny LEGO należy do linii Creator, która jest adresowana głównie do dzieci i młodzieży (sam zestaw jest oznaczony jako 8+). Jednakże już do jakiegoś czasu LEGO tworzy i adresuje swoją ofertę także dla dorosłych. Zestaw z aparatem można z pewnością uznać za taki, który spodoba się także starszym fanom marki. I w przeciwieństwie do modeli adresowanych bezpośrednio do dorosłych jest stosunkowo tani (choć trzeba przyznać, że wyższe ceny zestawów dla dorosłych wynikają głównie z tego, że są one bardzo duże).